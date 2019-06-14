延宕多年的體二用地變更案，迄今還原地踏步！市議員賴佳微14日為民請命，要求市府不應再與中央互踢皮球，趕快與國防部進行聯繫相關事宜，妥善安置體二用地居民方是當務之急。盧秀燕強調，市府已函文國防部，要求釐清當時分配眷戶自建眷舍範圍，依規定進行眷戶安置確保民眾權益。

賴佳微指出，盧秀燕在競選市長時，曾說出「在地立委當市長、北區才會興」口號，但體二用地變更案，從盧市長上任以來，多次要求市府團隊概括承受，不要再與中央互踢皮球，市府至今仍原地踏步中。

賴佳微表示，市長上任後不斷跟市府表達體二「占用戶」安置問題，但因市府不積極態度，嚴重影響當地住戶權益；她主張由社會局頒布行政命令，興建中繼宅將體二軍眷戶及弱勢戶先安置好，並同步與國防部進行研議軍眷戶相關事宜，才能徹底解決「排占」問題。

運動局說，為維護及保障市府及相關住民權益，於5月27日函文檢送國防部，釐清當時分配眷戶自建眷舍範圍，並就該範圍內依「國軍老舊眷村改建條例」規定進行眷戶安置；另非眷戶排占及後續土地騰空交還市府等計畫期程，於30日內提出說明。

盧秀燕強調，體二用地發展已停滯許久，這塊土地為國防部所占用，要先排除後才能做土地開發，當初眷戶於國防部授意下，受分配使用市府土地自費興建眷舍，造成現今眷戶建物占用市府土地；市府已函文國防部，要求釐清當時分配眷戶自建眷舍範圍，依規定進行眷戶安置保障民眾權益。

(中時 )