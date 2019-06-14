蘇貞昌PO院會「剪接」影片 韓國瑜：我被黑了

對於參加行政院會、影片卻被剪輯後製，成為網路笑柄，韓國瑜14日出席燕巢靜和醫療社團法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮時表示，他專程北上誠懇的提出五大建設案補助需求，沒有必要這樣黑他。韓國瑜強調，當務之急希望中央能儘速核撥登革熱疫情防治預算五千多萬元，協助高雄克服登革熱難關。

韓國瑜表示，此次北上參加行政院會的重點有二，一是希望中央盡快核撥登革熱補助款，二是希望調度軍方化學兵投入防疫工作。韓國瑜強調，高雄現在的觀光客、投資考察團隊非常多，不能因為登革熱疫情影響觀光及投資成效。

對於北上參加行政院會的影片被剪輯、在網路上成為被揶揄、修理的對象，韓國瑜表示這已偏離原本中央、地方聯手建設高雄的目的，實在不太好、沒有必要。韓國瑜強調，他北上提了五個重大建設案，但光是防疫工作補助一千萬元，就包含了人畜共生相關疾病及登革熱防疫，實在不夠用。

對於登革熱案例擴增至20例，韓國瑜表示，今年面臨暖冬問題，高雄市的防疫工作更顯嚴峻，2月開始市府也繃緊神經。15日他會留在高雄，前往三民高中會親自主持環保局清潔工作會議，緊盯登革熱防疫工作進度。

韓國瑜強調，不管怎樣他已經被黑了，希望中央補助的五千多萬能盡快核發，協助高雄度過登革熱疫情考驗。

(中時 )