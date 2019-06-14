37歲韓國女星金敏喜曾獲柏林影展最佳女演員銀熊獎肯定，2016年她拍攝已婚導演洪尚秀電影《這時對，那時錯》擦出火花，隔年兩人宣布交往，男方更為此和結婚30多年的老婆離婚，今(14日)韓媒報導，法院駁回了洪尚秀的離婚訴訟，主因是不允許導致婚姻破裂的配偶方提出離婚，無疑是打了洪尚秀和金敏喜一巴掌。

金敏喜過去可謂男神收割機，和李政宰、李洙赫、趙寅成先後交往過，2016年爆出她介入洪尚秀家庭，隔年兩人在影展上公開承認是相愛關係，2018年一度傳出兩人分手，但後來又被拍到雙雙出遊，連金敏喜的父親都同框，似乎已經準備好接受這位女婿，使金敏喜被推測小三上位有望。

去年7月法院判定洪尚秀和離婚案調解不成立，洪尚秀提告後，今韓國首爾家庭法院駁回洪尚秀的離婚申請，根據大法院現行判例，不允許對婚姻破裂有責任的一方提出離婚，但如果另一位配偶也不想維持婚姻，在沒有「強迫離婚」嫌疑下，且提出離婚者仍願照顧對方及其子女的情況下，離婚才能成立，但法官認為洪尚秀案不符合此條例。

而洪尚秀的趙姓元配先前就三度拒收法院遞來的訴狀，受訪時直言：「無話可說，我還能說什麼？」強調絕不會和洪尚秀離婚，如今判決出爐，使金敏喜仍僅能維持在「非法小三」的身分，使這段戀情再度蒙上陰影。

(中時電子報)