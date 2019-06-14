能源問題就是國安問題，蔡政府意識到了嗎？中油承租載運石油原料的貨輪在阿曼灣遭攻擊，台大醫院前副院長王明鉅直言，最可怕的問題發生了。他指出，如果廢核的錯誤政策走到底，除非有新能源出現，台灣未來每天都要受到能源不能安全穩定供應的威脅。

伊朗與美國關係緊張，日前傳出兩艘油輪周四在阿曼灣遇襲，導致油價勁揚。而其一艘為中油所承租載運，貨輪上載運價值約10億的7.5萬噸石油腦全數遭毀。滿載台灣石油原料竹的油輪遭攻擊而全毀，接下來大家要問，那載運天然氣的LNG船呢？

王明鉅昨在臉書上提到，如果廢核的錯誤政策真的一路走到底，2025年，天然氣發電佔比高達50%的時候，台灣每年需要進口2500萬噸液化天然氣。如果用中油公司特別為卡達天然氣，投資興建的台達一號6萬噸的LNG船來計算的話。台灣一年要有400艘船把LNG運到台灣的天然氣接收站。所以平均每天都要有一艘以上的LNG船，進港來供應發電用的天然氣。

除非有新的能源被發明出來，否則台灣未來的每一天都要這樣。王明鉅指出，如果下次被攻擊的是中油為了從卡達運液化天然氣的台達一、二、三、四號，或是其他地方的液化天然氣發生問題的話，台灣的液化天然氣供應，以及台灣的電力供應，就會立刻發生大問題。

王明鉅批評國內政治人物，天天高喊着守護台灣。殊不知，如果連能源都不能安全穩定供應，又怎麼能守護台灣呢？

對此，一位網友留言表示，「其實還不需要動用中東的衝突，光以前因為颱風的關係，船就好幾天進不來了，而且之前就發生過了。」、「另一網友則大呼，非核家園政策真的要想辦法阻止。」

中油油輪安曼遭攻擊起火 國際油價漲4%

(中時電子報)