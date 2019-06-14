阿翔修改前的IG貼文。(翻攝自阿翔IG)

網友發現，阿翔身邊坐的人，衣服顏色疑似和謝忻當天PO出的照片一模一樣。(翻攝自謝忻IG)

翔忻"互稱兄弟"卻擁吻 翔妻PO文先說"抱歉"

藝人阿翔和謝忻被拍到街頭激吻，疑爆婚外情，兩人臉書及IG過去相關貼文及合照不停被肉搜，有網友發現，阿翔日前在IG上某篇關於「最愛」的貼文，顯示「1天前」重新編輯，對比修改前後版本，雖然阿翔已將「一天一砲」和「最愛都集結再一起了」等文字刪除，但還是被眼尖網友看出，照片中阿翔身邊坐的人，衣服顏色疑似和謝忻當天PO出的照片一模一樣，網友忍不住嗆聲「從這天開始正大光明放閃」！

阿翔修改後的IG貼文，被網友抓包顯示「一天前已編輯」。(翻攝自阿翔IG)

根據阿翔IG貼文，原文是4月7日PO出，照片中阿翔在日本球場看棒球，手拿粉紅色的飲料寫道「最愛的棒球，最愛的咖哩飯，粉紅色的飲料好愛…一天一砲…就這麼一次，最愛都集結在一起了」。不過今(14日)再次點開該則貼文，上頭顯示一天前「已編輯」，原本寫的「一天一砲」、「最愛都集結在一起了」已被刪除。

還有眼尖網友發現，照片中阿翔身邊坐的人，衣服顏色疑似和謝忻當天PO出的照片一模一樣，而且文字也相互呼應，格外引人注目。對於兩人疑似在IG上隔空傳情，有網友在底下嗆聲留言「最愛都在一起了，是包括小三嗎？」、「從這天開始正大光明放閃」、「你小孩老婆呢？你老婆在你們隔空放閃隔天ig狀態打失眠，感覺超諷刺」。

(中時電子報)