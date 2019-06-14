民進黨總統大選初選結果昨天出爐，蔡英文總統取得爭取連任的門票。昨天被問到此事時，台北市長柯文哲只願意向蔡說「加油」，其餘都不願多回應，今柯又被媒體追問，為什麼只說加油不說恭喜？柯文哲說「喔，那就恭喜皇上、賀喜皇上，你喜歡聽我就講給你聽」，媒體接著問，那要對前行政院長賴清德說什麼？柯竟回「好可憐，被做掉了」。

蔡英文初選民調大勝賴清德，且民調數字也勝過高雄市長韓國瑜、柯文哲。昨天市政總質詢時，市議員陳建銘和陳重文都問到柯文哲對此事的看法，但柯只回應「加油」，還說想不出其他的話，最後甚至向陳重文說，「我們是好朋友，你不要再問我了。」

媒體今又問柯文哲，蔡英文出線，會不會降低他參選2020的機率？柯文哲說，正確來講應該是不會升高也不會降低，他還是做他的事情；但「三腳督」情勢的確無黨籍的柯不利？他仍重申，深呼吸、放輕鬆，繼續往前走。

媒體追問，為什麼昨天只說加油，沒說恭喜？柯文哲有點酸意的回應，喔，那就恭喜皇上、賀喜皇上，還意有所指對提問記者說，你喜歡聽我就講給你聽；至於要對賴清德說什麼？未料柯竟然回說「好可憐，被做掉了」，可是當媒體繼續追問這番說法，柯未多回應就被幕僚拉走。

(中時 )