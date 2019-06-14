「黃金右臂」鄭兆村今天在挪威參加奧斯陸鑽石聯賽，憑藉著第二次擲出的84.30公尺成績最終獲得第三名好成績。

這次在奧斯陸參賽的只有9位選手，所有人的最佳成績都在89公尺以上，當中有德國選手就佔了4人，鄭兆村、愛沙尼亞、波蘭、捷克、印度選手各1人，賽事強度比2017年台北世大運還來得強。

鄭兆村6次試擲成績分別是80.54公使、84.30公尺、83.05公尺、83.06公尺、第五次失敗、83.50公尺。中華民國田徑協會副祕書長陳宏彥表示，從鄭兆村的6次投擲成績來看，可以知道他在國際比賽已穩穩的有83公尺以上實力，往後的練習和比賽就是追求高品質的投擲了。

陳宏彥說，今年鑽石聯賽標槍只有五場比賽，接下來7月13日摩納哥，8月在伯明罕及日內瓦各一場，每一場只算前8名績分，第一名8分，依次減1分，目前兆村以13分與德國佛法同分，希望兆村能在第一次鑽石聯賽就有一鳴驚人的好表現。

(中時電子報)