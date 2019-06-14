台江文化中心4月13日開幕迄今，舉辦逾30場次劇場演出、工作坊、講座等為在地量身設計的藝文活動，短短2個月突破4萬人次造訪園區，6月22日登場的「台南，阮的故鄉－《台江琴緣》蘇顯達小提琴獨奏會」，同時是台江文化中心開幕季最後一場壓軸售票場次。

台江琴緣音樂會由活躍於國內外樂壇的小提琴家蘇顯達主奏，盧易之擔任鋼琴協奏，期望帶給觀眾在地又不落俗套的音樂饗宴，除帶來莫札特與貝多芬兩位巨匠所作之小提琴與鋼琴奏鳴曲，更有結合西方古典音樂的技法加上台灣民謠的旋律所呈現的望春風、雨夜花、家後等耳熟能詳卻又不同以往的台灣樂曲，將帶給觀眾輕鬆愜意的音樂會。

為了為這場音樂盛事暖身，兩位重量級演奏家蘇顯達及盧易之老師今天齊聚台江宣傳，希望透過悠揚的琴音邀請鄉親們22日到台江文化中心一同聆賞音樂饗宴。現場也邀請到自105年起擔任台南藝術節音樂總監，同時也是本次台江文化中心新購之Steinway C-227鋼琴選琴人沈妤霖老師一同參與開琴儀式，希望22日Steinway C-227鋼琴首場演出順利圓滿。

基於回饋及鼓勵在地民眾參與，「台南，阮的故鄉－《台江琴緣》蘇顯達小提琴獨奏會」，台南市文化局與尼可樂藝術合作提供多種購票方案，票價從400、600到1200的贊助席(不參與折扣)任君選擇，除尼可樂藝術會員折扣，更讓同為文化中心開幕季節目的阮劇團與金枝演社會員同享跨節目購票9折優惠。

學生憑證件、民眾憑台南市公立景點票券亦同享折扣；安南區居民憑身分證至兩廳院售票點購票更可享8折優惠。購票可洽兩廳院系統、至便利商店或搜尋：台南，阮的故鄉 -《台江琴緣》蘇顯達小提琴獨奏會 Shien-Ta Su Violin Recital。

(中時 )