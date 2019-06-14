基隆市議會最近通過組織自治條例，同意市府進行改組，將原先的交通旅遊處改為「交通處」；另將觀光業務和行政處新聞科整併，成立「觀光及城市行銷處」；原先的行政處和研考處整併為「綜合發展處」。市長林右昌今（14）日親自發布英雄帖，公開招募觀光及城市行銷處長。

基隆市政府數十年來首次啟動「小內閣改組」，林右昌於市府舉行記者會時表示，即日起至30日，他公開招募基隆市第1任觀光及城市行銷處長，條件是要有熱情、有創意、有專業，且耐磨耐操、具有團隊精神，無論是公務員或民間人士都可，若出身基隆更好，但當然也不預設立場，另外如果有中央資歷，也能給基隆市帶來更多能量。

林右昌說，歡迎各路英雄好漢在30日前，將履歷寄到他的信箱[email protected]，或郵寄至基隆市義一路1號市長辦公室，他會一一就書面部分做過濾，選擇較具條件者，親自進行約談面試，希望在30日後的最短時間內，遴選出這名處長，加入基隆城市再造行列。

他表示，希望這名處長能夠帶來外部資源以及人脈讓市府團隊更強大，加速推動觀光及城市行銷工作；另外觀光及城市行銷處的業務，是將現有的觀光業務工程整合進來，還包括新聞科業務、從民政處轉移過來的國際交流業務等，事實上是和城市軟硬體的營造，以及文化、運動、教育都有關係。

此外，他還說，市府官網原來是研考處管理，也會轉移給觀光及城市行銷處，而處室的地點會在府本部，新任的處長可籌編明年預算。

(中時 )