壽豐鄉長曾淑懿（右）在農田關心秋行軍蟲為害情形。 （壽豐鄉農會提供）

玉米葉上已出現秋行軍蟲。（洪姓農友提供）

秋行軍蟲入侵台灣，花蓮縣壽豐鄉3處及吉安鄉1處玉米田，發現疑似秋行軍蟲蹤跡，農委會花蓮區農業改良場、動植物防疫所14日上午現場採樣，初判應是秋行軍蟲，當下立刻剷除作物，並持續監測受害土地中。

苗栗等西部多縣市出現秋行軍蟲，最近秋行軍蟲大軍東移，連鄰近的台東縣也淪陷了，因而花蓮縣長徐榛蔚戰戰兢兢，認為防疫如同作戰，13日邀集各局處成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，設法全面防堵，如發現疑似蹤跡，請趕緊通報防檢局0800-039-131或花蓮縣動植物防疫所03-8227431。

農業處長羅文龍指出，秋行軍蟲是重大農業害蟲，遷移能力強，危害範圍大，主要侵害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353經濟作物。6月21日前通報，經判定確認，可領獎金1萬元。。

言猶在耳，昨天上午就有農友發現，壽豐鄉3處、吉安鄉1處疑似蟲跡，下午抓蟲拍照，緊急通報防檢局確認中。花蓮區農改場指出，經通報檢驗結果雖未出來，但依外型初判應是秋行軍蟲，「兵貴神速」，今天上午農改場、縣府農業處、動植物防治所均派員到場關心，當機立斷剷除所有作物，挖3公尺後掩埋，並覆蓋土高1公尺，利用烏肥化學藥劑殺蟲。

農改場強調，秋行軍蟲特徵，幼蟲頭部呈褐色，有Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個黑點，繁殖力強，1個世代約30天，從幼蟲長至成蟲約10天，若天氣炎熱可能縮短至7天，在未成蟲飛翔前，是最好的消滅時機。

台東也淪陷！「秋行軍蟲」侵襲 將銷毀玉米田

(中時 )