慶祝警察節，慈濟志工日前贈太平警分局300顆蘋果，有幸福贈「蘋」安象徵；10位慈濟師兄姐到太平警分局辦公室及派出所、交通分隊，贈送每位員警刻有「幸福、健康」字樣的琵琶型小吊飾，感謝員警維護治安辛勤付出。
「大家辛苦了，感恩，祝警察節愉快！」，慈濟太平區慈警會師兄姐在警察節前夕，特地準備刻有「幸福、健康」字樣的琵琶型小吊飾及300顆蘋果，至太平警分局慰勤，帶著感恩的心，向人民保母獻上祝福。
慈濟師兄姐表示，員警日以繼夜，堅守崗位，對於維護治安、交通方面，無怨無悔的付出，讓百姓能安居樂業，特在警察節前夕慰勞辛勞的警察弟兄們，給予他們鼓勵及支持，說聲：「辛苦了！」。
太平警方表示，慈濟師兄姐長期對警方的支持及用心，無形中消除同仁疲累感，除每月都會到分局幫員警量血壓、測血糖為健康把關外，每逢佳節期間另「加碼」滿滿祝福，讓警方將持續加強轄內治安維護，堅守崗位、全力拚治安。
(中時 )
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