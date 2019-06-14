廈門海滄區14日舉行顏思齊開台文化公園開幕式，當地小朋友武術表演用力揮旗。（記者洪肇君攝）

顏思齊在兩岸開拓史有不可抹煞的地位，連橫《台灣通史》列為〈列傳〉第一人，因此連勝文專程赴廈贈書；顏寬恆也是遷到台中的顏氏一支，兩岸顏氏往來頻繁。顏寬恆14日表示，期許台灣青年多到大陸走走尋根，才能知道我們的祖先是來自大陸，慎終追遠。

顏寬恆在廈門知名度很高，一大堆人搶著要跟他合影。由於廈門連日大雨，到14日一早才放晴，典禮時太陽很大，顏寬恆站上草地致詞時，先轉頭看看新揭幕的顏思齊石雕像，連稱：「祖宗保佑」，逗得現場顏氏鄉親都很開心。

他指出，多年前大陸顏氏鄉親就組團到台灣參拜，也跟各地顏氏宗親會連繫，建立極好的情誼，因此這回無論如何都要過來參加活動，也問候大陸的宗長們，歡迎大家常來常往。

台灣顏氏宗親會總會理事長顏武勝則感慨萬千，歷數國民政府遷台後，1949年、1958年、1966年分別在嘉義雲林等地豎立顏思齊登陸紀念碑、功德碑，希望後人銘記開拓台灣之史實。現在看到大陸也建了顏思齊公園跟紀念館，而且就在顏氏家廟不遠處，非常感動，希望兩岸更要時常往來，一起打拚。

連勝文表示，因為《台灣通史》的記載，他對顏思齊先生的生平有一定的了解，首拓台灣，是台灣有中國民之始。他曾祖父（指連橫）也寫過，外國人都認為中國人較缺乏冒險開拓的精神，但顏思齊的生平恰恰證明了，中國人也有海上男兒，敢打敢闖敢衝，勇氣絕不遜於洋人。

(中時 )