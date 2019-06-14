柯文哲對國台辦的讚賞，頻頻表示「尷尬」。（陳鴻偉翻攝）

台北市長柯文哲14日下午參加警察節慶祝活動及頒獎，又被媒體問到國台辦「讚賞」他對兩岸的定位看法，柯再度表示：「這很尷尬。」另有媒體詢問民進黨總統初選，賴清德是不是被「做掉」？柯則是在幕僚的制止下沒有多做回答。

柯文哲日前受訪時，曾表示兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係，此話後來獲得國台辦的「讚賞」，13日議會質詢時被問到此事，他就表示國台辦這種回應讓他很尷尬，今天警察節活動又被問到此事，他也繼續以「尷尬」回應。

柯主持活動時，則表示北市警方的努力大家有目共睹，治安滿意度已來到77％，更是歷年來之最，他另提到北市監視器設置的完備，說現在頭腦稍微清楚的，應該都不會在北市做案，不過警方對於智慧型犯罪及詐欺犯罪仍有待努力。

關於陳抗活動，柯則表示反對把警察當成人肉盾牌，警力要有節省使用，未來陳抗會依法行政，有陳抗自由但要有規矩，但不要影響交通及社會秩序。

(中時 )