教育部防疫秋行軍蟲文宣搭時事，讓網友笑翻瘋傳。(翻攝教育部臉書)

全台首例「秋行軍蟲」出現在苗栗牧場，被一位張姓遊客發現並舉報，挽救了一場可能損及36億的蟲害。為推動防疫政策，教育部也特別製圖，徵「校園狗仔」，教導民眾辨認秋行軍蟲，並提供舉報管道，獎金最高一萬元，更用改編歌詞方式PO文，圖上也寫著「我沒有拿捏好我的飛行路線」等文案，意外搭上熱門時事，不到一天就被分享近4千次。讓網友笑翻表示，「超有創意」、「朋友轉發好懂又好記」、「阿翔又中槍了」。

教育部文宣改編歌詞，網友大讚有梗又好懂。(翻攝教育部臉書)

教育部為推廣防疫秋行軍蟲昨在臉書PO出4張圖卡並發文，改編《廣島之戀》歌詞寫下秋行之戀，「越過中國的邊境，我們走進台灣田地，享受幸福的農田，解了繁衍的意義。是誰太勇敢，說喜歡交配，只要今天、不要明天，眼睜睜看著農作被我們吃光，還說不夠」。

PO文也提到，「像秋行軍蟲這樣的禁忌之戀，不容許在校園發生，我們需要校園狗仔，趕緊下載農委會APP，看到他們立即通報，並上教育部校安通報系統，點選自然災害類別進行通報，阻止他們在校園裡做不好的事情，通報獎金最高1萬元」。

PO文圖卡中，有秋行軍蟲卵塊、幼蟲、成蟲的外觀樣貌，還有牠們愛吃的作物，教導民眾如何辨識，網友還發現有兩隻秋行軍蟲，在車窗邊親吻說到「我沒有拿捏好我的飛行路線」，熟悉的口白跟阿翔在記者會時說，「我沒有拿捏好朋友的界線」不謀而合，意外搭上熱門時事。

網友看了紛笑翻表示，「超有創意」、「朋友轉發好懂又好記」、「不錯的梗，會令人多留意並願意仔細看圖文」、「清楚易懂」、「教育部撿到槍」、「阿翔又中槍了」、「這文有聲音」、「小編唱歌了啦」、「找到去學校的理由了」。

秋行軍蟲愛吃的作物。(翻攝教育部臉書)

秋行軍蟲各階段外觀長像。(翻攝教育部臉書)

發現秋行軍蟲舉報管道。(翻攝教育部臉書)

(中時電子報)