台北市長柯文哲過去自評兩岸考卷可以拿到「有補考資格的55分」，但日前國台辦肯定柯在兩岸關係上的發言，並透露雙城論壇將順利舉辦。民進黨大老林濁水在臉書發文酸說，這下不是55分，而是95分；不過柯文哲不以為然，今反嗆「抹紅柯文哲一向是民進黨最重要的戰術」，但他也坦言，國台辦稱讚他的話，「實在是尷尬」、「能拜託不要講我好話嗎？」

林濁水在臉書上PO文表示，國台辦大大讚賞柯文哲，這一下不是考55分，至少是95分，連柯文哲自己都要大大驚喜了；過去前大陸國務院副總理錢其琛曾說，「兩岸既非國際航線也非國內航線」，這番話還加了「非國內」，但現在柯文哲說「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，偏中誠度超越北京自己太多了，國台辦不給滿分行嗎？95分還太低了！

對於林濁水質疑其兩岸立場，柯文哲今反嗆，抹紅柯文哲一向是民進黨最重要的戰術，所以這是預料中事。

只不過，國台辦確實對於柯文哲的兩岸論述給予「讚賞」，柯文哲也坦言，兩岸考卷怎麼考都不會及格，就是不會超過60分，所以他說讚賞，「天啊，心裡想說哇這真是尷尬，特別是香港鬧成這樣子，被他讚賞反而實在是尷尬！」

認為國台辦在害他？柯文哲又說，也不是害啦，唉，但「能拜託不要講我好話嗎？」、「我覺得很痛苦！」

是否有可能失去台獨、年輕選票？柯文哲說，還是會啊，但人家說要以平常心，所以他每次都跟團隊說，戰略、戰術、戰鬥，戰略還是要去確定，不要因為一時波浪去改變你的航向，還是要滿穩健的往預定方向前進，不要因為一時事件就搖擺，他已經學乖了。

(中時 )