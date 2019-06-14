梅雨來襲全台各地降下豪雨及豪大雨，災情頻傳。台中稅務局14日指出，市府將依相關通報房、地等災損情形，輔導受災納稅義務人辦理地方稅減免事宜；民眾如因豪雨不幸造成財產損失符合減免標準，災害發生日起1個月內可向地方稅務局申請房屋稅、牌照稅及娛樂稅減免。

地方稅務局指出，台中市房屋遭水災淹水達50公分以上，且有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計。房屋在災害中受創，毀損面積占整棟面積5成以上，須修復才能使用者，免徵房屋稅；3成以上不及5成者，減半徵收。

稅務局說，汽車、機車(151cc以上)因災受損，需修復才能使用或無法再使用，於災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅計徵至災害發生前1日；未能即時辦理報停手續，於災害發生日起1個月内，可檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，證明有停駛情形，按修復前未使用日數減免。

地方稅務局強調，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，9月22日前可申請地價稅全免。查定課徵的娛樂稅業者，因災未能營業而受損，應自災害發生日起1個月內申請，依勘查結果以實際營業天數計徵娛樂稅。

(中時 )