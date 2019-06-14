北市府在柯文哲Youtube頻道推出「It’s science」節目，每周三晚上播出10分鐘，由柯文哲以科學角度講解政治議題，但是此舉卻遭藍綠市議員認為，是在利用市府資源，塑造個人政治形象，擺明公器私用。柯今受訪時說，他是在改變台灣政治文化。

媒體今問柯「公器私用」的問題，他先是反問，哪個議員這樣評論？媒體回答，藍綠議員都有人提出質疑。對此，柯文哲說，如果是民進黨議員，請他們去看小英總統最近做的事，如果是藍的議員也還好，因為他一直在說，自己是在完成蔣渭水90年前沒有完成的命運。

柯文哲進一步說明，自己是把這種當成社會運動、新文化運動，很多觀念透過自己來說明，把這些觀念推行到全台灣去，這是在改變台灣政治文化。

媒體追問，影片中，牆上時鐘停留在晚上8點20分，是否意指「2020」？柯驚訝說，時鐘轉幾點不是他決定的，應該去問幕僚在搞什麼鬼。

不過，距離登記參選只剩下3個月，還要找副手人選，如果真要參選，時間上是否有點來不及？柯文哲依舊打太極說，不急啊，因為他是平常心，可以就可以，不可以就算了，沒有說一定要選，深呼吸放輕鬆，每天做自己喜歡做的事情。

(中時 )