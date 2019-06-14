(23：16更新補習班業者聲明)台中一家補習班傳出負責人猥褻女童，1名家長到派出所報案，指稱就讀國小的女兒遭曾姓負責人觸摸下體，警方14日上午將涉嫌猥褻的30歲曾姓男子帶回訊問。鄰居聽聞男師對女童上下其手感到不可置信，並表示「附近補習班競爭激烈，可能是被同業抹黑！」

民風純樸的后里傳出女童在補習班被男負責人猥褻，鄰居表示，一早有多名警察進入補習班，不知道發生什麼事。鄰居得知負責人對女童猥褻，面露驚訝表情，並表示，他長得很英俊，交往穩定的女友也常常來，平時遇到都會打招呼，應該不太可能做這種事吧！

記者向警方詢問案情，警方皆以偵查不公開為由三緘其口。記者轉往補習班了解，一名女老師開門表示，聯絡不上他及主管，以「不清楚、不知道」避談，接著轉身關門離去。

據了解，負責人已婚，育有7個月大的女兒，平時打扮帥氣，和學生互動熱絡，除是補習班負責人，也教授數學，其父在后里還有另家補習班，教學風評不錯。附近居民訝異表示，我們這條路的補習班競爭激烈，可能是被同業抹黑！

台中市教育局指出，負責人9日疑似用手觸摸國小女童「下體」，14日上午接獲警方轉報，立即派員前往稽查。補習班員工對教育局人員稱，當時學生穿著褲裙，應是不小心摸到學生「大腿」。

教育局已要求他立即停止授課，避免再發生類此情形，家長除向警方報案，家防中心社工也介入處理，教育局將待調查結果依補習及進修教育法等相關規定辦理後續事宜。

記者晚間收到立委洪慈庸服務處代轉的聲明稿，疑似補習班負責人委託律師代發，文中沒有載明委託人，但提及「本人從事教育相關職業，深知言教、身教之重要」、「秉持春風化雨、十年樹木百年樹人之心栽培」等語，強調「針對部分媒體指摘本人猥褻8歲女童之內容，本人鄭重否認。」

聲明稿寫到，事實發生背景係發生在小學六年級畢業前夕，學生無課業壓力，心情比較放鬆與開心。整間補習班在歡樂的氣氛下互相嬉鬧。而在打打鬧鬧間引發之誤會。且該學童非8歲，而係小學五年級。本人絕對不會，亦不可能對他人為任何猥褻行為。」

聲明稿中指出，本人上班地區補教業林立，恐係遭人抹黑，部分媒體卻未經查證即為不實之報導，以投射、暗指、甚至刊登照片之方式，間接暴露個人資料刊登於新聞網，已造成本人嚴重之傷害。

最後寫到，本人將委請鼎宇律師事務所蘇文俊律師對惡意散發不實消息之媒體提出告訴，遵循法律程序追究法律責任，僅此向各界聲明。

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(中時 )