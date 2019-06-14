民進黨總統大選確定由總統蔡英文出線爭取連任，也讓民進黨士氣大振。資深媒體人黃光芹更爆料，為了避免2020三腳督態勢，蔡英文已和台北市長柯文哲見面，柯P表示，只要小英能夠保證這四年他在台北的施政能夠順利施展，他將不選2020。

黃光芹在政論節目《突發琪想》表示，在三腳督的狀況下，藍綠白三方態勢都不穩，甚至有可能產生棄保效應。因此，柯P已見小英，只要小英能夠保證這四年他在台北的施政能夠順利施展，他將不選2020。

黃光芹指出，現在也傳出不一定是蔡賴配，如果蔡英文選擇的副手是鄭文燦，現在已經在討論了，如果未來是鄭文燦這種中壯世代，學運世代，且在桃園市又治理的這麼好，而且鄭的票源不是只限於綠的，鄭還可以跨過中間和淺藍，現在民進黨態勢是已翻過萬重山，漸入佳境。

黃光芹表示，現在反而是國民黨情勢混沌，不僅有鴻海董事長郭台銘提出的備胎人選，還傳出備胎人選是不是黨主席吳敦義，一盤贏的局賭到輸，這場仗要如何打下去都不知道了。

(中時電子報)