阿翔偷吃震驚演藝圈! 網酸謝忻"外遇小公主"

金勤（左圖左）發文批評謝忻道歉信。（圖／中時資料照片；翻攝自King金勤微博）

37歲謝忻日前爆出介入阿翔家庭，昨(13日)傳出神隱多日的謝忻為救阿翔，不惜放話願意退出演藝圈，但友人否認。昨深夜謝忻在臉書丟出親筆道歉信，引來大批網友圍剿，演員金勤也看不過去，直說：「這絕對不是在祈求當事人原諒，而是做給大眾看！不OK」。

昨傳出謝忻私下對朋友抱怨，對和阿翔這段感情無怨無悔，目前想做的只有盡全力挽救阿翔的家庭和事業，更傳表態願意為護阿翔引退，但不久就有知情人跳出澄清，指謝忻沒說過這番話，而謝忻本人晚間親自PO出道歉信，對阿翔太太Grace致歉，稱：「我，真的做了非常可怕的事情」。

對此，曾演出《孽子》、《十七歲的天空》的金勤在微博發文表示：「為什麼寫信道歉不是拿給本人，而是Po給大家看啊？這絕對不是在祈求當事人原諒，而是做給大眾看！不OK」，還加上拇指向下的噓聲表情符號，網友則說：「說的沒錯！早在當初就應該知道這是不對的行為！把自己變成弱勢演給誰看？」、「不過如果是公眾人物…要所謂的公關，無論如何都像作秀了…實際上有沒有事先私底下道歉與否只有當事人知道了」。

(中時電子報)