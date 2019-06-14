「2019台北華江蝴蝶季」活動包含生態導覽、蝴蝶介紹及保育知識宣導。（北市產業局提供）

暑假即將來臨，台北市動物保護處推出一系列的野生動物與自然生態保育活動，15、16日攜手台灣蝴蝶保育學會舉辦「2019台北華江蝴蝶季」，活動包含生態導覽、蝴蝶種類介紹及保育知識，期盼大小朋友在玩中學， 一起守護環境生態。

「華江蝴蝶生態園區」為華江社區發展協會向公燈處認養的環河南路橋下的帶狀區域，透過台灣蝴蝶保育學會的協助，種植蜜源植物吸引蝴蝶及其他生物棲息，營造園區的生物多樣性，另透過廢棄磚瓦石塊重建、綠美化，化腐朽為神奇，閒置空地搖身一變成為生態桃花源。

北市動保處產業保育組長林立容表示，當地經由綠美化及種植蜜源植物，環境煥然一新，也吸引多元生物棲息，此次攜手台灣蝴蝶保育學會及社區發展協會，帶領民眾認識蝴蝶，現場解說導覽，期盼讓民眾藉此正視生態保育的重要性。

林立容指出，除了華江蝴蝶季活動，接下來7月份還有斑腿樹蛙外來種移除宣導活動、夜觀貓頭鷹等，歡迎民眾踴躍參加。另外，北市貓犬學校暑秋季班也開放網路報名，詳情可上北市動保處官網查詢。

北市動保處提醒，由於活動現場停車不易，建議民眾利用大眾運輸工具，於捷運「龍山寺站」下車，1號出口轉乘欣欣客運1、18路2線公車至「華江站」下車即可抵達。

(中時 )