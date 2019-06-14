台南市政府14日早上召集各區公所及農會同仁，擴大召開秋行軍蟲疫情監控會議。（劉秀芬攝）

13日在鹽水跟仁德所發現的檢體，經連夜送防檢局鑑定，已經確定是秋行軍蟲。（劉秀芬攝）

秋行軍蟲越過八掌溪來到台南，台南市政府在行政院院長蘇貞昌的指示下，13日下午立刻成立秋行軍蟲疫情監控小組，14日早於麻豆區公所召集各區公所及農會同仁，擴大召開秋行軍蟲疫情監控會議，防止蟲災蔓延。

台南市長黃偉哲表示，13日在鹽水跟仁德所發現的檢體，經連夜送防檢局鑑定，已經確定是秋行軍蟲，顯示秋行軍蟲不僅越過台灣海峽到達台灣北部，更越過八掌溪來到台南。

黃偉哲說，面對疫情來勢洶涵，市府會嚴陣以待投入防治工作，動員一切可以動用的資源及人力，包括農業局、環保局、農會和區里志工，全力投入秋行軍蟲的防治，也希望民眾或農民加入防治行列。

民眾一發現田間有秋行軍蟲的蹤跡，應馬上通報區公所、農業局等相關單位進行採樣，一旦確定為秋行軍蟲，將立即派員進行撲滅工作，造成農損的部分，市府將研擬補貼措施因應，以降低農民的損失。

鹽水區農會總幹事邱子軒反應，該區有廣大的有機耕作區，農民擔心若以烏青處理會影響有機驗證。農業局表示，有機農業驗證規範及法規有例外條款，農民不用擔心。另外，柳營區長李宗翰也擔憂區內清潔隊人力不足恐延誤處理，市府也將協助處理。

農業局表示，為擴大受理秋行軍蟲通報快速篩選疑似蟲體，即日起至6月21日止，通報人只要提供發現秋行軍蟲的詳細地點、秋行軍蟲清晰圖像檔案、植株受害狀圖像檔案及通報人聯絡資料，經專家鑑定確認為秋行軍蟲，即可獲得1萬元獎勵金。

民眾如發現可疑秋行軍蟲，可透過(1)農委會防檢局通報專線（0800-039-131）、防檢局防疫小尖兵粉絲專頁及防檢局[email protected]；(2)台南區農業改良場通報專線（06-5912959）；(3)農作物天然災害即時回報APP；(4)台南市政府農業局通報專線（06-6328755）等通報方式進行通報。

(中時 )