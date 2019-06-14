秋行軍蟲進軍全台 基隆無農牧業影響低 15:062019/06/14 中時 張穎齊 、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 秋行軍蟲。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌。（張穎齊攝） 令農民聞之色變的秋行軍蟲進軍全台，農委會指出，目前只剩下南投縣、高雄市和屏東縣得以倖免。基隆市長林右昌今（14）日對此表示，他比較不擔心，因為基隆沒有農牧業，秋行軍蟲是對農牧業影響比較大，基隆沒有這個疑慮，應該不至於造成基隆的產業太多影響，但他仍會配合中央還有全國的指令，看怎麼樣做協助。 台東也淪陷！「秋行軍蟲」侵襲 將銷毀玉米田 (中時 ) #基隆 #農牧業 #秋行軍蟲 也許您會感興趣 推薦閱讀 秋行軍蟲侵台首例！ 苗栗發現個案獲確認 15:492019/06/10 生活 台灣首例！秋行軍蟲入侵通霄 19:122019/06/10 生活 秋行軍蟲在台未曾發生 學者憂「恐無天敵」 20:112019/06/12 生活 蟲蟲危機 秋行軍蟲來台吃buffet 04:092019/06/13 焦點新聞 農民悲血本無歸 學者憂無天敵 04:102019/06/13 生活新聞 《經濟》防堵秋行軍蟲大作戰，蘇貞昌要求上緊發條 08:012019/06/13 財經 再傳2例！台東鹿野、宜蘭大同現稻米型秋行軍蟲 19:402019/06/13 生活 台東也淪陷 秋行軍蟲全台通報78例 04:102019/06/14 生活新聞 展現預防決心！中市府成立秋行軍蟲監控處理小組 10:352019/06/14 生活 蟲蟲危機！秋行軍蟲入侵馬祖 縣府加強防疫 14:202019/06/14 社會 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 笑中藏憂 豪小子恐換新東家 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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