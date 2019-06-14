基隆市長林右昌。（張穎齊攝）

令農民聞之色變的秋行軍蟲進軍全台，農委會指出，目前只剩下南投縣、高雄市和屏東縣得以倖免。基隆市長林右昌今（14）日對此表示，他比較不擔心，因為基隆沒有農牧業，秋行軍蟲是對農牧業影響比較大，基隆沒有這個疑慮，應該不至於造成基隆的產業太多影響，但他仍會配合中央還有全國的指令，看怎麼樣做協助。

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(中時 )