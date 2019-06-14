近年發生多起國人赴韓從事詐欺取款車手案件，刑事局統計，在韓遭逮的台嫌已達31人，手法多以傳統假檢警模式，誘騙韓籍被害人向銀行提領巨款，再將現金放置於家中的冰箱、洗衣機、微波爐等定點，並提供住家門鎖的密碼，由台籍車手潛入住宅取款。

警方溯源追查國內共犯及連結事證，鎖定國內負責招募車手的集團幹部，發現嫌犯在網路、通訊軟體群組以招募打工度假為名義，誘騙年輕人赴韓充當車手。

刑事局國際科與韓國警方合作，在整合國內、外相關事證後，報請新北地檢署檢察官丁維志指揮偵辦，自今年4月起陸續拘提及搜索廖姓、李姓等幹部到案，並在上月底於桃園機場成功攔截自韓國返台的林姓車手，於其行李內當場查獲詐欺不法所得韓幣現金4500萬元、折合台幣約119萬元。發現至少有10名在韓國被關押的車手與該集團有關聯，刻循線擴大偵辦中。

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(中時 )