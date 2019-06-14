芳苑玉米田採樣疑似秋行軍蟲，還待判定。（吳敏菁攝）

芳苑玉米田採樣疑似秋行軍蟲，還待判定。（吳敏菁攝）

芳苑玉米田採樣疑似秋行軍蟲，還待判定。（吳敏菁攝）

秋行軍蟲引起農民恐慌，日前通報芬園櫻花林發現萬蟲蠢動蟲蟲大軍，已經判定不是，埔鹽鄉一處食用玉米田也發現蟲跡，也確定不是了，只剩芳苑尚未判定出爐，但未雨綢繆，偌大玉米田拉起黃色警戒線，以便於後續能最儘速處理，不少農民恐慌，認定淪陷了。

縣府農業處陳炳森表示，農業處6月13日接獲通報在芳苑鄉一處食用玉米田區上發現疑似「秋行軍蟲」，當日立即派員前往現場勘查採樣送檢，經臺中區農業改良場形態鑑定疑似為秋行軍蟲，後將檢體送往中興大學進行分子生物鑑定。

另於昨天下午4點多接獲防檢局通報埔鹽鄉一處食用玉米田區疑似秋行軍蟲，縣府緊急應變小組於今早會同台中區農業改良場現場形態鑑定，下午已經可以確定不是，讓人鬆了一口氣。至於芬園也不是，形體和分布都不符合，並未指出是哪種蟲，但確定不是秋行軍蟲。

農業處長陳炳森說，彰化縣政府現在跟鄉鎮公所還有農會之間都有建立單一窗口，農民有出現情況可以馬上回報，在接獲訊息的時候，會儘快到現場進行採樣，希望縮短採樣的時間，提高處理的速度。

農業處長陳炳森指出，縣府已啟動防範秋行軍蟲的相關機制，如果一旦確認田區有秋行軍蟲，縣府同時會針對方圓兩百公尺進行勘查，秋行軍蟲田區會進行掩埋或燒毀等相關作為以防堵秋行軍蟲入侵蔓延。

台東也淪陷！「秋行軍蟲」侵襲 將銷毀玉米田

(中時 )