民進黨總統初選民調昨出爐，蔡英文全勝，全國公務人員協會理事長李來希表示，該民調連陳水扁都說不相信，但賴清德第一時間就輸誠，「這就是民進黨，即使初選時殺得刀刀見骨，但結果一公布，就團結一致對外」。他希望國民黨引以為鑑。

李來希指出，因為大家質疑民進黨的民調結果，不免也擔心國民黨總統初選民調（7月8日至14日）會不會「為誰而做」，因為從民進黨總統民調看到「有權有可改變事實」，但我們擔心的是「有錢能讓鬼推磨」。

他說，郭台銘昨天和補教名師呂捷網路對談，在直播中信口開河的說呂捷將來可當他的教育部長，郭台銘能隨口說出這不經意的話，透露出內心潛藏意識，「都還沒取得大位，就是始隨意分官封爵」？李來希呼籲大家要知所堅持，不要為個人利益出賣同志。

蔡民調勝賴韓柯！ 扁：打死不信 韓：公道在人心

李來希說，高雄市長韓國瑜一路從無到有，帶起強大的韓流風潮，這股氣勢有人不服因而反彈，為了打擊韓國瑜，韓國瑜的家人及支持者就無辜被打擊，一堆媒體人群起攻之，最近一說將韓粉比喻為流寇，到處抓韓粉辮子，醜化韓的支持者，再要求韓國瑜要負責。他要韓粉挺住，並說，醜化韓粉，改變不了我們翻盤的決心。

(中時電子報)