國民黨總統初選參選人郭台銘14日拜會台南市議會，並與多位國民黨及無黨籍議員餐敘及座談。郭台銘左批蔡英文不懂經濟，右替角逐民進黨總統初選失利的賴清德抱屈，除稱讚賴大度之外，也希望「清德兄」能「以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下」。

郭台銘表示，蔡英文總統執政4年來，不懂科技也不懂經濟；即便過去參與國際商業談判，也只是個寫條文的律師，根本不了解核心科技的內容。他比蔡英文有能力，世界超過十個國家的總統或領袖他都可以直接對話，能「組國家、參加世界盃」，將台灣帶到國際。

隨後，郭台銘話鋒一轉還說，他要為賴清德講幾句話，「真的是受委屈了，今天有機會想去看一下清德兄。」郭台銘強調，賴清德過去擔任台南市長時，就很希望南科的奇美群創能擴充、投資，他們也約過好多次，但時間都錯開來。此次賴清德的表現非常大度、大方，「多少受了些委屈」，希望大家幫忙帶句話給「清德兄」，要「以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下。」

郭台銘抵達市議會時，也拜會無黨籍議長郭信良。他認為，議長姓郭，上次立委補選上的是郭國文，他很多在台南的好朋友也都姓郭，希望得到議長的支持，因為姓郭的都講忠義。不過，郭信良事後受訪表示，他是議長，任何參選人來都要以禮相待，現在談支不支持還言之過早。

(中時 )