新北市警林口分局泰山分駐所巡佐黃任麓在去年九合一大選前，將賄選情資洩漏給里長候選人施呈林，以致檢調到施男競選總部等地搜索卻查不到相關茶葉、原木茶盤的進貨單據，新北地院14日依洩密罪判黃任麓3月徒刑，緩刑3年並應向國庫支付3萬元；施呈林最後不僅落選，還因違反選罷法遭訴，目前仍在審理中。

新北地檢署去年9月接獲線報指出，本身從事水電工程、且投入泰山區黎明里長選舉的施呈林，曾前往3名里民住處並贈送價值800元的茶葉禮盒及1組原木茶盤，檢調也在去年大選前夕搜索並將施呈林約談到案。

但令檢調訝異的是，施男不僅在搜索前曾向部分證人交代「不要亂講話」，加上茶葉、茶盤等物品的進銷貨單據全數遭到銷毀，檢察官懷疑偵查消息走漏，除在複訊後向法院聲請羈押施男禁見獲准，並在分案調查後，揪出洩密者竟是45歲的泰山分駐所巡佐黃任麓所走漏。

檢調發現，施呈林9月間曾到黃員老婆開設的檳榔攤修理水電，黃任麓卻問施男：「你案件調查得怎麼樣？」讓施男大吃一驚，並在追問後發現遭人檢舉涉嫌賄選，事後還跑到派出所詢問「到底是誰在查我？」

黃任麓供稱，去年9月29日、10月10日他曾詢問施男被調查之事，但他辯稱因為施男已接受警詢筆錄，才會問他調查結果如何。但黃姓巡佐否認收賄洩密，並強調不知後果這麼嚴重。

黃任麓到案後坦承洩密，承審法官認為他身為公務員，法治觀念卻不足，但考量其無前科加上有悔意，依洩密罪判3月徒刑、得易科罰金，並宣告緩刑3年，應向國庫支付3萬元；涉嫌贈送茶葉禮盒賄選的施呈林，事後不僅落選，也遭檢方依違反選罷法起訴，全案仍在新北地院審理中。

(中時 )