呂捷（左）和張齡予。三立提供

補教名師呂捷轉戰電視圈，今與主播張齡予為了《呂讀台灣》節目一起受訪，近來「浩角翔起」阿翔和謝忻婚外情新聞鬧得沸沸揚揚，呂捷被問到，老婆是否會擔心他？呂捷說「我不敢外遇」，且他的財務全「充公」交給老婆大人，他說當初結婚時，岳母就提醒老婆「手上錢財要握緊」，他不敢亂來，笑說「我沒有很愛她，只是打不贏她」。

對於「翔忻」緋聞，呂捷認為「能批評的只有他老婆」，「我不喜歡評論別人，和翔哥也只見過一次面一起去韓國打球，我跟明星棒球隊很好，但我一路都跟從哥（唐從聖）在一起」。

呂捷上月26日因感冒引起腦膜炎，被送進加護病房，醫師也發出病危通知，本月10日出院。被問到為何不多休息？他幽默說「缺錢啊」。他之前體重破百，這次住院期間瘦了7、8公斤，現體重98。

呂捷表示，上月26日早上起床洗澡時在浴室昏倒，當時全身光溜溜，被老婆叫醒後緊急送醫，因口齒不清，右半邊又麻痺，一度以為中風，「醫生說不是中風，是腦膜炎」，他轉述醫生說法，因他抽脊髓液時奮力掙脫，最後被醫護人員綁住，打了3針仍在掙扎，「哪有見過中風的人，力氣還那麼大大，所以不是中風」。

張齡予表示，呂捷病倒前曾一起出外景，當時就覺得他不對勁，「他一直在冒冷汗，還以為是感冒」。很少NG的呂捷，一個開場重錄19次，呂捷自己一度以為「卡到陰」，張齡予還送他「虎爺」護身符。

(中時 )