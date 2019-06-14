來台自助環島10天的德國籍女子塞西莉亞一家，不慎遺留手機，春社所員警利用翻譯軟體溝通，順利找回手機。（黃國峰翻攝）

來自德國的一家4口，日前搭計程車來到國際知名的彩虹眷村遊玩，下車時塞西莉亞(Cecilia 43歲、媽媽)不小心將一隻三星S7手機留在車上，經台中市警局第四分局春社所員警循線追查到手機已被送到北區永興派出所，警察「好人做到底」還代他們領手機，讓德籍全家大讚台中警察高效率外又熱心。

日前台中市警局第四分局春社派出所，接獲彩虹眷村有遊客需要協助，員警到場發現是來自德國的塞西莉亞(Cecilia）一家，塞西莉亞表示他們是來台灣10天自助旅行，因為行李太多，搭計程車下車時不小心將一支三星S7手機掉在車上，要幫小朋友拍照時才發現，手機不見了，因為內存有這幾天在台灣拍的照片，很是著急。

員警請他們放寬心，並請他們到派出所內休息，依據他們下車地點，查到搭載他們的計程車，再循線聯絡到司機，司機表示已將手機送至北區永興派出所，員警考慮他們是外國人，人生地不熟、加上準備北上搭機，於是決定專人幫他們到永興所代領手機。

終於員警不負所託將手機帶回來，看到有著珍貴照片的手機又回到身邊，讓塞西莉亞一家，非常感激，不斷向員警道謝，並開心地展示她們在台灣所拍攝的相片，最後還與員警開心留念合照，直誇台灣警察熱心又有效率。

(中時 )