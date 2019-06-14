大業國中江宜容、江宜蓮堂姊妹同獲市長獎，阿公江正人開心不已。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安頒發獎狀給博愛國小市長獎及議長獎畢業生。（廖素慧攝）

嘉義市14日舉行107學年度國中小學市長獎暨議長獎聯合頒獎典禮，有228名學生榮獲市長獎、223名學生獲頒議長獎，而北興國中陳心悅與雙胞胎表妹黃聆毓、黃聆軒同時獲頒市長獎，一門三女傑，外公外婆特地從南投趕來同享喜悅。

陳心悅就讀北興國中、雙胞胎妹妹黃聆毓及黃聆軒念嘉大附小，3個表姊妹由市長黃敏惠頒發市長獎，國小教師退休的阿公陳明乾與阿嬤陳清紅欣喜萬分，一家人喜氣洋洋，陳明乾的2個女兒陳瑩睿、陳瑩怡也都是老師，陳瑩怡是陳心悅之母、陳瑩睿是黃聆毓及黃聆軒之母。

陳心悅說，家族有7個表姊妹，大家感情很好，一起玩一起學習，表姊也曾得市長獎，今年跟表妹黃聆毓、黃聆軒同時獲獎，很開心。

另一位江正人阿公則有2個孫女得市長獎，江阿公的長子與次子的女兒江宜容、江宜蓮，都就讀大業國中，2個堂姊妹感情融洽，都喜歡數學，下課一起補習，又一起獲頒市長獎，格外開心。

黃敏惠引用2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉說的話「一個孩子，一個老師，一本書，一支筆，就可以改變世界。」，她說，每個人在世界上都有獨一無二的價值，只要肯定自我，就有力量，相信有可能改變整個世界，期許所有學生乘著「希望」的翅膀，勇敢追求並實現夢想。

(中時 )