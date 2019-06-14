律師蔡雲卿（左）以兒子鍾永滐（右）為榮。（范振和攝）

縣長徐榛蔚碰到個子小的學童都會配合半蹲頒獎合影。（范振和攝）

硬筆書法蘭亭大會得獎優秀作品，在現場展示時，不少人靜心觀賞。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（後排左四）頒獎表揚得獎學生後，都會來個大合照留念。（范振和攝）

花蓮縣第二屆硬筆書法蘭亭大會得獎名單出爐，14日在縣府大禮堂舉行頒獎典禮，縣長徐榛蔚承諾明年全國性擴大舉辦。其中，發明「新九宮格」書法學習法的林岳瑩調教出第1名的兒子林允成，最受矚目。

「寫字教育」是花蓮縣政府的重大教育政策之一，縣府教育處長李裕仁說明，硬筆書法蘭亭大會的精神在於傳承書法藝術、推廣書寫美學，鼓勵學生及社會人士都能寫出一手好字，所以今年舉辦了「第二屆硬筆書法蘭亭大會」，採現場書寫，參加人數1261位。

縣長徐榛蔚表示，現代教育過於重視智育，忽略了德、智、體、群、美五育全人教育的發展，透過硬筆書法的推動，可讓每位學生領略傳統文化精髓，也能在專注寫字中，一筆一劃寫出自己的美感，

徐榛蔚承諾，明年將擴大規模辦理，讓全國各地學子都能來花蓮寫字。此次競賽分為國小1至6年級組、國中7至9年級組，以及高中職組、社會組共11組，不少師長陪同得到場分享喜悅。承辦的稻香國小校長孫東志也向獲獎的208位優秀學生致意。

值得一提的是，擔任花蓮縣書法教育促進發展委員的林岳瑩，依照教育部國語文課綱內容，結合「新九宮格書法學習模式」研發各種書法教學的教材、教具和教法，並印製新九宮格作業簿免費提供全縣師生使用，讓學校老師在識字教學的同時，就能順利進行寫字教學，讓學生寫家庭作業時，就可練好書法。

「新九宮格」擁有兩岸專利，由新九宮格發展出來的書法學習模式，打破了傳統曠日費時又成效不彰的臨摹字帖方式，讓書法變得具體簡明，快速輕鬆就能寫出好字。為全面推廣書法，林岳瑩將「新九宮格」專利捐贈縣政府，並結合花蓮四念處禪修中心和佳鼐投資公司等單位，盡心推廣書法藝術文化。

在林岳瑩調教下，他就讀宜昌國小六年級的兒子林允成此次榮獲硬筆書法六年級組第1名，林岳瑩一臉驕傲。而律師蔡雲卿也以兒子鍾永滐為榮，表示兒子僅向林岳瑩學習硬筆書法不到4個月，就拿下國小二年級組第3名。也有不少家長陪著子女領獎，觀賞得獎作品，其樂融融。

(中時 )