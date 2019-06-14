平鎮警慶祝警察節，趣味競賽場面熱絡。(呂筱蟬攝)

平鎮警慶祝警察節，趣味競賽場面熱絡。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮警分局慶祝警察節，14日辦理趣味競賽，獲獎隊伍及同仁除了可以拿到高額獎金外，平鎮警友辦事處主任葉雲宙也貼心加碼致贈每位員警一人一雙高級運動鞋，慰勞辛苦的員警，讓大夥直呼「真是太棒了」。

平鎮警分局長黃炳訓表示，108年警察節慶祝活動，除了表揚平鎮警分局表現績優的警察同仁外，也特別感謝平鎮警友辦事處主任葉雲宙全力相挺，而現階段員警的勤務越來越繁重，為了鼓舞同仁士氣，今年警察節慶祝活動，將一改常態，以熱鬧的運動競賽來舉行，讓員警揮灑汗水，並快樂、悠閒的渡過一個屬於自己的節日。

今年平鎮警分局慶祝警察節活動，採三個動態運動項目同步進行，分別為拔河競賽、三對三籃球鬥牛及乒乓球比賽，各運動項目均採單淘汰制，各項競賽的前3名除可得到優渥的獎金外，被淘汰的參賽員警也不用失落，只要參賽就有參加獎，讓同仁「通通都有獎」！

平鎮警友辦事處主任葉雲宙為了回饋這些不眠不休的辛苦警察同仁，也貼心加碼致贈每位員警一人一雙高級運動鞋，讓現場歡呼聲沸騰，分局長黃炳訓期許全體員警，一起為了社會的祥和與治安而努力。

(中時 )