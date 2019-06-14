世界花卉博覽會去年在台中登場，為期近半年的展期中，每天至少有600多名志工在園區內為民眾服務，為傳遞社會服務精神，旺旺文教基金會今年以「向花博志工致敬」為主題，將於本月22日、在中興大學惠蓀堂舉辦演唱會，感謝志工們的無私服務。

旺旺文教基金會、中國時報《向志工致敬》演唱會列車開抵台中，主辦單位指出，有感於花博去年11月開幕後，每天約有600多名志工、假日更有800多名志工在園區服務，花博期間，志工們服勤時數達67萬小時，盼以「向花博志工致敬」表達謝意。

演唱會預定22日下午3點半在中興大學惠蓀堂登場，由音樂磁場涂佩岑將擔綱主持，包括金曲獎最佳二重唱組合南方二重唱、金韻獎歌王李明德、PUB歌王辛龍、三金歌王殷正洋及曾淑勤、江明娟、KaNiT樂團等14位藝人接力演出，將帶來26首膾炙人口的經典歌曲。

這場演唱會除邀請3500名默默付出的花博志工參加，藉以慰勉他們在花博期間的辛勞奉獻、傳遞「人人為我、我為人人」的社福精神，也開放喜愛民歌的民眾參加，只要在活動現場下載中國時報「翻爆APP」，即可兌換入場券1張，與喜愛的歌手互動同樂。

(中時 )