綠總統初選民調出爐！ 蔡贏賴8.2%也勝韓柯

民進黨初選民調出爐，蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德，將代表民進黨參選 2020 總統大選。一向力挺賴清德，初選階段還曾經陪賴一起掃街的民進黨台北市議員高嘉瑜在臉書表示，「賴清德前院長在這場初選展現了高度與風度，也激發了小英總統的爆發力」；不過宅神朱學恒不以為然，發文嘲笑「來不及啦，小英恨你」，高嘉瑜則以一張「讓我靜靜」的貼圖回應，兩人對話紀錄曝光讓網友笑翻。

宅神朱學恒公開與北市議員高嘉瑜的對話紀錄。(翻攝自朱學恒臉書)

高嘉瑜昨天在臉書發文指出，「民進黨需要這場初選來團結彼此，謝謝賴清德前院長的堅持努力，貫徹了自己的誓言與夢想，奮戰到最後一刻，初選結果已出爐，接下來就讓小英總統帶領民進黨、台灣繼續前進，成功就是不斷失敗，而不喪失熱情。永遠不要，不要，不要，不要放棄」。

對於外界揶揄高嘉瑜站錯邊？朱學恒今天在臉書貼文「給某人的中肯建議，來不及啦哈哈哈哈，現在悔悟為時已晚，不可懷疑你的英」，並公開他與高嘉瑜的LINE對話紀錄說「來不及啦，小英恨你」，高嘉瑜則以一張貓咪貼圖回應「讓我靜靜」。

對話紀錄曝光讓網友笑翻，紛紛回應「宅神不要再炫耀有嘉瑜的賴了」、「雖然乾淨的輸了，跟骯髒的贏比起來，讓人敬佩」、「那份民調是填充題，自己愛填多少數字自己填唄~」、「她才不怕，反正還有柯P可以貼」、「柯文哲都直接要請她當副市長了」、「甲魚徹底黑掉了」。

(中時電子報)