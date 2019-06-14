檢警配合海關、駐外單位，日前聯手破獲一個在台招募車手，接受大陸機房指揮前往韓國取款的跨國詐欺集團，在桃園機場逮獲返台林姓車手並起出4510萬韓元（約台幣120萬）元贓款，4名在台接應主嫌也遭聲押獲准，檢警正深入偵辦中。

新北地檢署指揮刑事局國際刑警科、新北市刑大、嘉義市警局第二分局，並與外交部駐韓代表處、財政部關務署台北關 桃機公司營運安全處合作，經過2波執行後，偵破了以廖姓男子為首的詐欺集團。

檢方指出，廖男等嫌以「打工渡假」名義在台招募國人前往韓國擔任詐欺取款車手。而此一詐騙集團分工也橫跨了台、韓、陸三方。

檢方說明，廖男詐騙集團以傳統假檢警模式，誘騙韓國當地的被害人自銀行提領鉅款，再將現金放置於住處內定點、並告知大陸機房成員住處門禁密碼；陸籍成員將被害人誘離住處，再指示台籍車手進入被害人住宅取款。

經台、韓國際司法合作，由刑事局國際刑警科掌握相關國內外事證後，積極溯源追查國內共犯，循線逮捕負責在台召募車手赴韓的廖姓、李姓、許姓等集團幹部，並在5月29日在桃園或從韓入境的林姓車手，並從他身上起出韓幣現金4510萬9000元（約台幣120萬)，4嫌也遭檢方聲押獲准；另3名在台遭逮車手則具保候傳。

檢方指出，近年國人赴境外從事詐欺犯罪案例頻傳，嚴重影響我國國際形象，為遏止歪風，強化國際合作，目前我國刻持續與多國進行情資交換與合作。此外，境外從事詐欺活動不僅觸犯刑法加重詐欺罪，亦屬「組織犯罪防制條例」之犯罪成員，呼籲國人切勿心存僥倖，認為境外犯罪可規避查緝而以身試法。

(中時 )