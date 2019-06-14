「2019中華職棒明星對抗賽POWERED BY 台新銀行 創易加國際」將於7月27、28日在新莊棒球場火熱登場，「恰恰」彭政閔是中華職棒指標性的球星之一，也是許多球迷們最喜愛的偶像。今年初恰恰宣布即將卸下球員身份，讓大家十分不捨。而這也意味著今年的中華職棒明星對抗賽，將是恰恰最後一次出賽，聯盟特別隆重推出「挺恰席」，要給恰恰和喜愛他的球迷留下最美的回憶。

參與過18場明星賽，更獲得人氣王14連霸，恰恰的人氣無可比擬。為了喜愛恰恰的廣大球迷們（三壘側，下層A9~A13），票價為1,000元，每場限量1,000席，購票即贈挺恰T乙件、彭政閔明星賽主題球員卡乙張(共四款，隨機贈送)及挺恰席專屬海報乙張，也能以230元優惠價加購恰恰球衣造型一卡通，數量有限售完為止。明星賽尊榮非凡的致敬儀式，要讓即將引退的「恰恰」與喜愛他的球迷朋友留下屬於棒球的美好回憶。

「恰恰」兩字的份量，就足以代表彭政閔在中華職棒、在球迷心中無人能敵的地位。身為恰恰的死忠球迷，千萬不能錯過此場意義非凡的明星對抗賽，三五好友相約一同進場支持棒球、支持球員，就是送給恰恰最美好的禮物。

11日起早鳥套票已搶先販售，預購僅至15日為止；18日至20日更有台新卡友優先購9折優惠，每場限量1,500張；22日起明星賽售票全面啟動，票價從400元至800元不等，使用台新卡結帳，依然可享有95折優惠。今年明星賽對抗性及娛樂性樣樣俱備，要帶給全國球迷朋友視覺上的刺激，還有感官上的震撼。還在等什麼？趕快記下明星賽購票秘笈，時間一到就趕快大顯身手吧！

中職明星賽史上首度上演中華隊對戰中職明星隊的對決相當有看頭，前所未有的組合也將引爆球星們的戰鬥魂。今年的戰技對抗賽除了有經典全壘打大賽、讓選手展現超強臂力的「超級雷射肩」，還有全新登場的打準大賽。Red Bull 更將熱力四射的DJ show帶進棒球場，賽後一小時的表演，要讓所有球迷回味無窮！

(中時電子報)