高雄部份地區爆發登革熱疫情，隨著天氣不是濕就是熱，蚊子大量出沒，所有人都應了解如何防疫，一起來動手防止登革熱。

《康健雜誌》整理出防疫登革熱10招，包括1.儲水容器加蓋、2.投藥、3.飼養稻田魚除孑孓、4.垃圾丟棄避免儲水、5.清除水溝中儲水容器、6.野外塗抹防蚊液、7.穿著長袖衣物、8.使用捕蚊燈、9.懸掛蚊帳、10.記得關窗，並製作圖卡提醒民眾。

圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)
圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)

圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)
圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)
圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)
圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌)
文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

(中時電子報)

#登革熱 #儲水 #高雄 #防疫 #疫情