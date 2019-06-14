高雄爆登革熱疫情 圖解10招防治 16:042019/06/14 中時電子報 陳煌祥 、編輯、 康健雜誌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 登革熱防疫10招。(圖/pixabay) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄部份地區爆發登革熱疫情，隨著天氣不是濕就是熱，蚊子大量出沒，所有人都應了解如何防疫，一起來動手防止登革熱。 《康健雜誌》整理出防疫登革熱10招，包括1.儲水容器加蓋、2.投藥、3.飼養稻田魚除孑孓、4.垃圾丟棄避免儲水、5.清除水溝中儲水容器、6.野外塗抹防蚊液、7.穿著長袖衣物、8.使用捕蚊燈、9.懸掛蚊帳、10.記得關窗，並製作圖卡提醒民眾。 圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌) 圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌) 圖解登革熱防疫10招。(圖/康健雜誌) 文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章 (中時電子報) #登革熱 #儲水 #高雄 #防疫 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓市長選總統 胡幼偉預言：高雄更突飛猛進 21:362019/06/10 政治 罵韓防登革熱不力？他要綠先回顧管碧玲名言 10:302019/06/11 政治 宜蘭疑秋行軍蟲現蹤 檢驗結果最快明確認 11:352019/06/11 生活 秋行軍蟲侵台 蘇揆：即刻成立緊急應變小組 20:152019/06/11 生活 市議員關心秋行軍蟲入侵台灣 市府：啟動機制強化巡察 11:422019/06/12 生活 秋行軍蟲疫情上緊發條！ 政院備妥特別統籌分配款 17:092019/06/12 政治 蘇韓院會互動 Kolas ：韓起身替蘇鼓掌 13:022019/06/13 政治 《經濟》秋行軍蟲入侵危機，蘇貞昌：全力動員防疫 15:062019/06/13 財經 南瓜新品種亮相 播種到採收只要95天 19:032019/06/13 財經 光影高雄攝影比賽 挖掘高雄之美 21:332019/06/13 生活 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 笑中藏憂 豪小子恐換新東家 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。