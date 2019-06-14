阿翔與謝忻當街接吻爆出婚外情，尤其謝忻與阿翔愛妻Grace更是情同姐妹，也讓外界議論紛紛，對此辣模「T妹」表示男性出軌可怕的並非對象是閨密，而是會偷吃的男人都不只有一個小三。

T妹臉書全文。(圖/T妹臉書)

「T妹」表示男人會偷吃，首先就是不夠愛正宮，絕對與只想嚐鮮毫無關聯，此外會偷吃的男人，通常不會只有一個小三，其餘的只是運氣好沒被抓到，至於謝忻一事讓許多女性擔憂是否該防範閨密?對此「T妹」表示即便防了閨密，男方還是有辦法去酒店包養妹、搞上朋友的妹妹、夥伴、客戶等，至於為何小三有機會破壞別人家庭?她表示因為男人自己敞開心房，讓小三瞭解這男人不夠愛原配，最後甚至不把原配放眼裡。

至於自己感情若被小三介入呢?「T妹」表示不會怪罪於小三，而是怪罪另一半不愛了為何不早點說，此外坦言男人可以另外追求認為適合的愛情，不應該改愛上誰而被冠上渣男封號，唯一不該做的是讓原配傻傻愛著，也停止原配找尋幸福，而現在育有一子的她，認為該把心思放在小孩身上，而不是執著於沒血緣的另一半，罪後更不忘強調「男人只是附屬品」。

(中時電子報)