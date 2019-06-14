伸張正義無國界 葉毓蘭:港修《逃犯引渡條例》有必要

香港民眾「反送中」活動持續延燒，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭下午在臉書PO文表示，香港修法最重要的意義與內涵在於「打擊犯罪無國界」，和世界各國間簽訂的引渡條約與打擊犯罪協議毫無差別，只是正名問題。但她也強調，希望大陸能努力消弭外界對於人權疑慮。

本報完整摘錄葉毓蘭的臉書內容:

香港的反送中如火如荼，不知如何收場，甚至火勢延燒到台灣的政局，搞不好還會影響到明年的總統大選。

雖然大家都稱之為反送中，甚至還有人戲稱這會為「一國兩制」送終，其實究其實質內容，就是個《逃犯引渡條例》，如今引起軒然大波，實非我們過去從事刑事司法制度研究的學者所樂見，無怪乎孔老夫子在二千多年前就提醒我們: 「必也正名乎!」因為「名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足。」

反送中的起源與台灣有關。是因為去年二月港男陳同佳與女友潘曉穎來台旅遊，已有身孕的潘女遭陳男殺害棄屍，三月潘女父母分別向港、台警方報案協尋，終於在陳男向港警認罪後，由台警在竹圍尋獲潘女遺骸。

雖然陳男的罪行昭然，但因為犯罪地不在香港，無法在香港論處，而台灣卻礙於港台間沒有引渡協議，港方無法進行嫌犯移交和法律互助，士林地檢署只能對陳同佳發布時效長達37年6個月的通緝令，除非陳同佳37年內踏上中華民國的土地，否則潘曉穎的冤屈無人為她伸張。

由於人類的跨國跨境活動已經蔚然難抑，跨國犯罪的盛行，與罪犯利用跨境逃避司法制裁，是許多國家共同面對的挑戰。惟犯罪無國界，在他國犯罪或是逃亡至他國藏匿，必然也危害到所在國之社會治安。

為解決跨國犯罪情形，聯合國自1999年起積極推動「聯合國打擊跨國組織犯罪公約」要求批准國家應以立法或採行其他必要措施，將洗錢行為、貪污腐敗行為、組織犯罪及妨害司法公正之行為定為刑事犯罪，並以沒收犯罪所得、加強司法協助、執法合作及擴大引渡範圍等方式，共同合作打擊跨國犯罪。九年前我在美國布魯金斯研究院客座時，就曾以港台沒有司法互助或引渡條約為例，談到香港廉政公署成立後，號稱「五億探長」的呂樂就逃到台灣，在台北的敦化南路購屋安居，住了三十幾年。

現在的陳同佳案，就像撞死送報孝子的印度裔英國人林克穎不能回台服刑，不過是觸動許多人心中的痛。在伸張正義不應有國界的理想下，香港政府的修正現行《逃犯條例》確有其需要，但也希望中國大陸應該在獨立審判、司法程序正義、人權保障上要多做努力，消弭外界的疑慮，希望香港的反送中早日和平落幕。

(中時電子報)