花蓮青農冬雨晴在網路集資，要為韓國瑜雲林造勢現場清算動態遊行人數。(圖擷自冬雨晴臉書)

高雄市長韓國瑜凱道、花蓮造勢，參與人數號稱40萬人和15萬人，但媒體一般都會再參考警方的估算人數。這兩場警方都沒直接公開數字，但其實用科技方法估算不難。前行政院長張善政表示，花蓮青農冬雨晴現正集資，將利用無人機和AI大數據，估算韓國瑜6月15日雲林造勢人數，以消弭不必要的政治口水。

張善政今在臉書上表示，花蓮青農朋友冬雨晴幾年前開始鑽研用空拍機拍攝高精度農田影像，再用影像辨識技術拼接圖片，用人工智慧盤點農產品數量，實際效果證明很成功，而他則從旁幫出了一些點子。

從從盤點他自己的西瓜田開始，後來已經拓展到可以盤點鳳梨、香蕉樹，還有火龍果。前年我農地種植的樹木因為颱風傾倒不少，我也是請他用空拍機讓我第一時間瞭解災情。

張善政透露，去年他把這技術用到韓國瑜旗山造勢會場盤點人數，創意更是令人拍案叫絕。後來幾次政治遊行或是造勢活動，事後都有媒體去電給他，希望他運用現場採訪時拍攝的空拍機影帶進行人數統計。不過，最後都沒實際操作。

張善政解釋，要進行後續的AI分析盤點人數，拍攝必須遵循一定的規範，出來的影像才能符合分析需要的角度、精確度。我們人看起來差不多的影像，電腦看起來可能差異很多。所以，如果要統計人數，事先一定要預作規劃準備，不能現場臨時隨機拍攝。

張善政說，明天（周六）又是韓國瑜雲林造勢大會了。冬雨晴避免事後讓媒體因為得不到人數盤點數字失望，正在集資來做這件事。他一向支持用科技來消弭政治口水，尤其每次造勢遊行，主辦單位和維安單位的人數總是天差地遠，我們外人實在不知所從。

張善政呼籲，為了大家正確「知」的權力，大家一起去支持冬雨晴的集資吧！而他現在就要去匯款啦！

(中時電子報)