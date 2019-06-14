竹北國民運動中心去年即完工，卻遲未營運，承攬廠商將1樓商業空間，分租給其他業者。（莊旻靜攝）

竹北國民運動中心去年10月完工，尚未開始營運，承攬廠商已先開始宣傳，推出創始會員優惠價每月1288元，遭新竹縣議員連郁婷斥為「全台最貴國民運動中心」，且質疑廠商尚未遞交營運計畫書，為何先行宣傳？縣府教育處則回應，業者6月初已先送投資執行計畫書，目前還在審查，對於價格問題，縣府也回應，「票價一定要經縣府審查通過」。

竹北國民運動中心自完工以來爭議連連，1樓為商業空間，已由承攬廠商分租給其他業者營運，其中有運動廠商以泰拳、巴西柔術等項目為主，2樓以上則由承攬廠商負責，日前推出優惠價每月1288元等方式宣傳。

「全台最貴國民運動中心！」連郁婷表示，她已先了解其他縣市國民運動中心收費，甚至比起坊間連鎖運動中心品牌，竹北國民運動中心所推出的價格，均高於上述，「真能吸引民眾消費？」

連郁婷也質疑，廠商的營運計畫書尚未經過審核，若價格有疑義，那麼這段時間已先簽約、消費的民眾權益何在？且尚未正式營運，卻出現暑假期間的運動課程，10天收費破萬元，教育處也回應，這些運動課程未經審核前都不能先行營運。

新竹縣政府教育處指出，竹北國民運動中心2至4樓為6大核心空間，由承攬廠商負責，6月初廠商已遞交投資執行計畫書，目前尚在審核，對於廠商先行宣傳，教育處指出，在審核通過前，應可宣傳運動項目內容，價格則不宜，而廠商接續還需地交營運管理計畫書，正式營運日期尚無法估計。

(中時 )