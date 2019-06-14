秋行軍蟲疫情延燒，透過「形體辨識」認定芳苑兩處玉米田，共兩分地證實為秋行軍蟲。（吳敏菁攝）

秋行軍蟲疫情延燒，透過「形體辨識」認定芳苑兩處玉米田，共兩分地證實為秋行軍蟲。（吳敏菁攝）

秋行軍蟲疫情延燒，透過「形體辨識」認定芳苑兩處玉米田，共兩分地證實為秋行軍蟲。（吳敏菁攝）

秋行軍蟲疫情延燒，彰化縣確定淪陷，透過「形體辨識」認定芳苑兩處玉米田，共兩分地證實為秋行軍蟲，已經拉起封鎖線，明天15日上午9時進行銷毀。

芳苑鄉及埔鹽鄉兩處玉米田、及芬園鄉1處櫻花林，疑似有大批秋行軍蟲的蹤跡，13日農政單位前往採樣，14日農業處證實，埔鹽鄉及芬園鄉的個案，確定「不是」秋行軍蟲，萬蟲鑽動，是與秋行軍蟲類似的「葉蛾科」的幼蟲，但芳苑鄉發現的2處玉米田確定為秋行軍蟲。

芳苑陳姓農民指出，4、5天前就發現種植有2分多地的玉米田出現大量的蟲蟲，越看越心驚，懷疑是秋行軍蟲，13日才通報，上午農業處與台中區農改場人員到陳姓農民的玉米田，連續採集到多隻躲藏在玉米內的蟲體檢驗，現場確認為秋行軍蟲。

縣府農業處表示，透過「形體辨識」初步已確認遭到「秋行軍蟲」危害，萬一已經有羽化成蟲，危害面積將持續擴大；經初步統計，目前鄰近有3筆、共計有兩分地栽種食用玉米農地，遭「秋行軍蟲」侵襲，已立即拉起封鎖線，最快將在15日全數執行銷毀，以防疫情擴大。

但農政單位仍不敢大意，將檢體送往中興大學進行分子生物鑑定。現場已經圍起封鎖線，明天上午9時進行銷毀掩埋，是否已經開始擴散，農政單位密切觀察。

世紀害蟲太可怕了！縣府表示疫區，將依防檢局所規劃用火燒毀，或就地開挖3公尺深的大坑，噴藥後進行掩埋；對於方圓1公里內的玉米、水稻田全面進行巡察和防治工作，以避免行動力強的「秋行軍蟲」擴大危害。

至於埔鹽鄉及芬園鄉的個案，確定「不是」秋行軍蟲，芬園萬蟲蠢動，是與秋行軍蟲類似的「葉蛾科」的幼蟲，但無法確定是什麼蟲。

(中時 )