由於擔心華為設備，可能成為提供中國大陸情報單位存取美國通訊的後門，美國過去兩年嚴格限制華為進入。今天美國兩名參議員警告川普政府，勿將中國大陸電信巨擘華為進入美國市場一事，作為與中國大陸貿易談判的籌碼。

美國商務部在擔心國家安全威脅，將華為列入出口管制，限制美國企業出售零部件及服務給華為。事後總統川普表示，「有可能在與中方簽訂的某種貿易協議中納入華為議題。」

美國情報界迴避華為的技術，卻沒有提供任何公開證據，表明華為設備如何受到中國大陸情報機構的影響。佛州共和黨參議員馬克‧盧比奧（Marco Rubio）和維吉尼亞州民主黨參議員馬克‧華納（Mark Warner）表示：「在任何狀況下，華為不應該被拿來當作貿易協商的談判籌碼。」

「相反的，美國應加倍向我們的盟友提供具說服力的證據，說明為何對中國大陸電信設備的長期網路安全及維護成本，抵銷任何短期的節省成本。」

(中時電子報)