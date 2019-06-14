台7甲線五葉松倒塌，造成梨山通往宜蘭的唯一道路受阻。（王文吉翻攝）

五葉松巨木連根拔起，造成台7甲線受阻。（王文吉翻攝）

五葉松巨木倒塌，壓住台電高壓線路。（王文吉翻攝）

台電人員使用鏈鋸移除倒木，由於五葉松木質堅硬，施工中損壞了2具鏈鋸。（王文吉翻攝）

大雪山林道16.8公里路段發生樹木倒塌。（王文吉翻攝）

大雪山林道46.8公里掉落大小石塊，林務局派員冒雨清除。（王文吉翻攝）

台中近日豪雨不斷，山區土壤含水量趨近飽和，梨山地區12日深夜傳出五葉松倒塌，3棵巨木連根拔起，橫倒台7甲線56公里路段，並壓住路旁電線，危及用路人安全。警方接獲通報後立即前往現場，擺設交通錐實施交管，並通報台電及公路總局谷關工務段到場搶修。

和平分局勝光所長吳兆欣趕赴現場，發現五葉松樹傾倒，橫跨在電線上面，且樹木也占據了一半以上的車道，造成梨山通往宜蘭的唯一道路受阻。現場無路燈又因雨視線不良，警方冒雨實施交管，並聯繫台電及公路總局谷關工務段梨山監工站調派人員、機具到場排除。

巨木倒塌毀損台電高壓線路，當下並未造成停電，台電為維護搶修人員安全，實施小範圍停電，約有90戶受影響。台電指出，由於山區深夜視線不佳，搶修工作一度因雨暫停，加上五葉松木質堅硬，鋸除過程損壞2具鏈鋸，直到13日上午9點，才順利移除倒木，並修復電路。

大雪山林道72小時累積雨量一度高達500毫米，多處路段發生落石及倒木。東勢林管處提醒，降雨期間及降雨後3、4天仍極易有崩塌落石或倒木發生，呼籲民眾勿於大雪山林道長期逗留、漫步及進行遊憩休閒活動。

(中時 )