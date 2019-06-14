台北捷運淡水信義線現行區間車由大安站開往北投站，欲往新北投方向民眾須換車，當地4位里長上個月於北投區里長座談會向市長柯文哲提案，建議區間車延駛至新北投站，減少轉乘不便，獲得柯市府採納，北捷將於18日晚間舉辦說明會，並於20日試辦模擬行駛1天，預計整體評估報告於7月底陳報市府，確認路線調整可行性。

淡水信義線北投至大安區間車，平日尖峰時段班距約3分鐘、離峰4至5分鐘，北投至新北投平日班距尖峰約7至8分鐘、離峰10分鐘，往返新北投方向旅客須於北投站換車，當地長安里、中心里、溫泉里、林泉里等4位里長爭取區間車延駛新北投站，節省換車等候時間及增加班次密度。

柯文哲後會裁示北捷進行新北投至大安站模擬測試，北捷規畫18日晚間於北投國中舉行說明會，傾聽地方意見，20日實際測試新北投站至大安站區間車1天，測試時段為上午7時至晚上11時，原北投至新北投間使用3車廂列車營運也將調整為6車廂。

北捷指出，測試當天配合班距微調，中正紀念堂站、東門站平行轉乘銜接時間將調整，同時偕同環保單位及委託第三公正單位，進行「新北投至北投」區間沿線列車行駛音量測量，作為後續參考。

6月20日配合紅線區間車營運模式變更，列車行駛區間模式與班距如下：

【尖峰時間（07：00-09：00、17：00-19：30）】

「淡水-象山」、「新北投-象山」2種模式，班距各約6分40秒(北投-大安及象山重疊路段約3分20秒)。

【離峰時間（06：00-07：00、09：00-17：00、19：30-23：00）】

「淡水-象山」、「新北投-大安」2種模式，班距各約8至9分鐘(北投-大安重疊路段約4分至4分30秒)。

【深夜時段（23：00-24：00）】

「淡水-象山」、「新北投-北投」2種模式，班距各約12分鐘（此一時段原本即無區間車）。

(中時 )