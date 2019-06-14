農委會為培育農業優秀人才，今（14）日於國立基隆高級海事職業學校記者會宣布，108學年度「獎勵高中生從農方案」將擴增輔導對象，由原先開辦的11校14班大幅增加至34校91班，參與科別包含漁業科等14科，預計有3290位入學新生可參加本方案。

農委會將提供優秀學生職涯探索獎勵金與獎助學金，最高每學年可領取3萬元。農委會鼓勵即將就讀高中的學生，6月20日至27日選填志願時，選擇農業相關科別就讀，未來成為農業生力軍。

農委會自106學年度起推動獎勵高中生從農方案，初期由農場經營科開始辦理，107學年度增加農業機械科、園藝科、畜產保健科及水產養殖科。本學年度再擴增漁業科、航海科、輪機科、船舶機電科等科別，加上特定科別的實用技能學程與僑生建教專班，共計14個科別的學生，預計輔導人數將有5792位。

農委會表示，本方案鼓勵學生於寒暑假或周末進行農業職涯探索，提升從農即戰力。凡符合資格條件學生，每學期完成20天以上的職涯探索，提供職涯探索獎勵金1萬元，成績達前50％的優秀學生再提供農業獎助學金5千元，最高每學年可領取到3萬元。

農委會副主委陳添壽表示，108學年度方案的重點之一為擴增漁業相關科別，漁業是維繫漁村經濟發展的命脈，農委會將持續培育海洋漁業及養殖漁業專業人才。為此已逐年將相關科別納入獎勵高中生從農方案，每年可增加輔導900位漁業相關科別學生，使學生提早瞭解及認知漁業工作職場環境。

農委會強調，參加獎勵高中生從農方案的學生，除可領取獎助學金與職涯探索獎勵金外，未來在申請大學農業公費專班時，得予以加分提高錄取機會，並能串接該會相關青年農民輔導措施，且未來從農創業貸款利息、國有地租地等都有相關優惠。

(中時 )