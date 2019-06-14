梅嫌開槍後與同夥開車離開，再把車交給友人保管，逃逸無蹤。(翻攝照片)

劉員中槍後送醫救治，仍不幸身亡。(翻攝照片)

劉三榮(右)2016年曾得到模範警察，由時任市長的賴清德親自頒獎表揚。(翻攝照片)

警察節前夕台南市驚傳一起殺警案，45歲的台南市刑警大隊偵查佐劉三榮昨夜與友人聚會慶功，中途離開後，今天凌晨不知何故又回到現場，卻不巧遇到曾與他發生糾紛的梅姓男子，雙方爆發爭執，梅男持槍朝劉員射擊，造成他身中一槍送醫後不治身亡，梅男則與2名同夥逃逸無蹤，警方獲報後連夜成立專案小組追緝，要盡速將凶嫌逮捕到案。

據了解，劉三榮13日晚間與友人在柳營區一間新開幕的「山秀練歌場」聚會唱歌，慶祝他當選南市刑大考績委員，而梅姓男子與綽號「阿榮」、「鐵牛」的友人也正要進門消費，店員因為知道2人曾經有恩怨，因此勸梅男先行離開。

劉員因與父母同住，在昨晚10時許先行離開，此時梅男等人才進店歡唱，沒想到今天凌晨近1時，原已離開的劉員竟然又回到練歌場，跟梅男撞個正著，也因此發生爭執。

梅男掏出預藏手槍朝劉員右上臂開了一槍，子彈貫穿射入體內，疑似傷及動脈造成大量出血，劉員倒臥血泊中，嚇得客人驚慌四散，梅嫌及同夥也趁亂逃逸，店家立刻通報警消，救護人員到場時劉已沒了呼吸心跳，送往柳營奇美急救後仍不治身亡。

梅男與同夥將車開到新營一處汽車賓館，把做案車輛交由一對男女情侶友人保管後逃逸，警方立即成立專案小組追查，目前已經查扣梅嫌轎車搜證，並布下警網全力追捕，今天下午檢警也相驗完畢，將擇期解剖確認劉員死因，劉員親屬到場，他的老父親全程鎮靜，反而令人感到不捨。

孝子警命喪槍下 6/2才剛參加大兒子大學畢典

(中時 )