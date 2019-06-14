身材壯碩、熱愛健身的黃姓男子，與邱姓妻子結褵多年，卻在婚姻期間結識了火辣小隻馬的陳姓小三，2人明知這是世所不容的不倫戀，仍鼓起膽量開房偷情，在經過嘿咻大戰後，回到家互傳line說「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵，妳不喜歡喔」等字眼，事後卻不慎遭大老婆發現，氣得控告2人，均遭基隆地檢署依通姦、相姦罪嫌起訴。

檢警調查，黃男去年3月透過微信加了陳女為好友，2人交談甚歡，後來也互加了line，因此相約見個面，怎料一見面就相互傾心，暗中交往4個月後，於6月底前往基隆市某間汽車旅館開房休息，把握僅有的4小時時段，嘿咻激戰。

不料去年8月間，邱女偶然拿起丈夫手機，翻閱了line紀錄，發現了鹹濕對話，陳女先是傳「今天咩咩不舒服，都怪你」，丈夫回「太大，呵呵，妳不喜歡喔？」陳女回「喜歡」，丈夫再說「哈哈！看得出來，欲求不滿喔～」。

邱女見狀氣炸，逼問黃男，黃因見事跡敗露，只好從實招來。邱女受傷已深，怒氣未消，控告黃男與陳女妨害家庭，黃與陳經訊後，也未否認有姦情。基隆地檢署日前依通姦與相姦罪嫌起訴黃、陳2人。

(中時 )