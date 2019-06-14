韓瑞希爆料2016年被梁鉉錫要求翻供，以保護B.I。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

韓團iKON前隊長B.I（金韓彬）日前爆出吸毒風波，隨後證實供毒給B.I的疑是BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希，今(14日)上午媒體報導2016年韓瑞希被YG社長梁鉉錫威脅要求翻供並扛下所有罪名，梁鉉錫稍早丟出震撼彈，宣布卸下在YG娛樂所有職務，離開公司。

韓國三大娛樂公司之一的YG娛樂最近可說多事之秋，先是被勝利夜店、性招待等醜聞波及，近日社內iKON前隊長B.I被爆出沾毒對話紀錄，而跟他討論毒品的對象曝光，正是2017年和T.O.P吸毒一起被抓的前練習生韓瑞希。

今《KBS》新聞節目報導，韓瑞希指出，自己在2016年因吸毒被調查時，手機中和B.I的聊天紀錄被警方發現，不久梁鉉錫將她叫到公司，先將手機沒收，防止她偷錄音，隨後表示被驗出涉毒的藝人會送去日本「清理」，暗示韓瑞希若供出B.I，最後會被加告誣陷，要求她封口，獨自扛下所有責任。

韓瑞希爆料，梁鉉錫要求她翻供將提到B.I的部分全都改口稱和B.I無關，若韓瑞希聽話，梁鉉錫承諾會給上大筆謝禮，若不肯，梁鉉錫便威脅會毀掉韓瑞希在演藝圈的前程，而當年韓瑞希只好照做，替B.I洗白除去罪名。

今消息曝光後引發討論，YG娛樂股價甚至比昨天下滑了4.16%，梁鉉錫稍早突然發聲明決定自行離開公司，辭去在YG一切職務，他在聲明中說自己非常對不起喜歡YG和所屬藝人的粉絲，忍下了不屬於自己的罪名，決定不再讓公司同仁因為自己受到傷害，才決定脫離他花了23年培養的YG，從今天起要放下在YG所有職務，讓比他有能力的人出頭繼續發揮，稱：「我真心希望YG能盡快穩定下來，也希望現在媒體報導能透過之後的調查水落石出，謝謝！」

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(中時電子報)